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Diario de Ferrol

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Marina García Baamonde

(Viuda de Don Manuel Ameijeiras Vázquez)

 Falleció habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy jueves a las siete y media de la tarde en la ermita de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 14 de mayo de 2026 www.albia.es