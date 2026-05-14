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Diario de Ferrol

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María Pilar Franco Rodríguez

Falleció el día de ayer a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Fue incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Tanatorio - Crematorio Ferrol: sala nº 2.

Ferrol, 14 de mayo de 2026 www.albia.es