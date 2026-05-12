Ramón Piñeiro Formoso
(Meu pai, miña guía) (Viudo de Doña Carmen López Rivera)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e Iglesia: San Mamede de Laraxe (Cabanas). Funeral: A continuación Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).
Laraxe (Cabanas), 12 de mayo de 2026 S.F. Vilar do Colo