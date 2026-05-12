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Diario de Ferrol

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María del Pilar Montes Vázquez

(Viuda de Don Domingo Bergantiños) 

Falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la tarde hacia el Cementerio Municipal de Narón. A continuación, a las ocho de la tarde, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Iglesia de San José Obrero. Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 12 de mayo de 2026 www.albia.es