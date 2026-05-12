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Diario de Ferrol

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Abelardo Segundo Blanco García

(Viudo de Doña Josefina Varela Espiñeira) 

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy martes, saldrá el cortejo fúnebre a las cinco y diez de la tarde hacia la iglesia parroquial. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Sepelio: Hoy martes, a las seis de la tarde en el cementerio Municipal de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Fene, 12 de mayo de 2026 www.albia.es