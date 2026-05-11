Manuel Rivera Vila
(Conocido por Manolo de Riveira)
Falleció en San Bartolo, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes, día 11, en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.
San Bartolo (Valdoviño), 11 de mayo de 2026. Velatorio-Funeraria Valdoviño