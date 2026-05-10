María Veiga Rodríguez

(Maruja de Sierra) (Viuda de Don Ricardo Díaz - Robles Testa)

Falleció en Ferrol, el 9 de mayo de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santiago de Lago. El funeral se oficiará el sábado, día 16, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Lago. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 10 de mayo de 2026. Tanatorio San Lorenzo