Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Andrés Sanjurjo Gómez

Falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy domingo, a las tres y media de la tarde en la intimidad familiar. Funeral: El próximo sábado, día 16, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de As Neves (Ortigueira). Nota. No se reciben flores. Capilla: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

O Val (Narón), 10 de mayo de 2026 www.albia.es