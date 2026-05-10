Andrés Sanjurjo Gómez

Falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy domingo, a las tres y media de la tarde en la intimidad familiar. Funeral: El próximo sábado, día 16, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de As Neves (Ortigueira). Nota. No se reciben flores. Capilla: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

O Val (Narón), 10 de mayo de 2026 www.albia.es