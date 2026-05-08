Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mercedes López Rodríguez

(Conocida por Mercedes de Regueiro) 

Falleció en Meirás a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano, sobrinos, primos y demás familia . 

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, viernes día 8, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. 

Favores por los que anticipan gracias. 

La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 8 de mayo de 2026. Seguros Santa Lucía Velatorio-Funeraria Valdoviño