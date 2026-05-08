Mercedes López Rodríguez

(Conocida por Mercedes de Regueiro)

Falleció en Meirás a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano, sobrinos, primos y demás familia .

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, viernes día 8, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.

Favores por los que anticipan gracias.

La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 8 de mayo de 2026. Seguros Santa Lucía Velatorio-Funeraria Valdoviño