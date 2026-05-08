Manuela Piñeiro Bermúdez

(Lolita de Lubián) (Viuda de Don Agustín Formoso Dopico )

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio vecinal de Sillobre. Funeral: A continuación del sepelio, en la parroquia de Santa Mariña de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Sillobre, 8 de mayo de 2026 www.albia.es