Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Piñeiro Bermúdez

(Lolita de Lubián) (Viuda de Don Agustín Formoso Dopico )

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio vecinal de Sillobre. Funeral: A continuación del sepelio, en la parroquia de Santa Mariña de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Sillobre, 8 de mayo de 2026 www.albia.es