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Diario de Ferrol

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Rafael Freire Porta

(Viudo de Rosa Castrillón Amor) 

Falleció en Meirás, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves, día 7, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 7 de mayo de 2026.  Seguros Santa Lucía - Velatorio Valdoviño