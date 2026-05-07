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Diario de Ferrol

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Manuela Díaz Romero

(Viuda de Don Juan Manuel Quintián Serantes) 

Falleció en el día de ayer, a los 83 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía. Cementerio municipal de Fene. Iglesia parroquial de San Esteban de Perlío. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Fene, 7 de mayo de 2026. www.albia.es