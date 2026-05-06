José Sande Beceiro

(Pepe do Vilar)

Falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Santa Mariña do Monte (San Sadurniño), 6 de mayo de 2026 www.albia.es