Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Sande Beceiro

(Pepe do Vilar)

Falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Santa Mariña do Monte (San Sadurniño), 6 de mayo de 2026 www.albia.es