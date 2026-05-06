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Diario de Ferrol

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Antonio Rodríguez García

(Viudo de Doña Matilde Otero Otero)

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Boado, 6 de mayo de 2026 www.albia.es