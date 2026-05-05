Amalia Leirachá Serantes

(Luca do Pico) (Viuda de Antonio Dopico López)

Falleció, a los 95 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Val. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

O Val (Narón), 5 de mayo de 2026 www.albia.es