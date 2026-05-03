Miguel Teijeiro Pérez

Falleció, a los 65 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de A Barqueira. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

A Barqueira (Cerdido), 3 de mayo de 2026. www.albia.es