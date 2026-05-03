José Rey Castro

Falleció en Ferrol, el 2 de mayo de 2026, a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Agradecen una oración por su eterno descanso. Cremación hoy domingo, a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Funeral de exequias presentes a las seis de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Vilar (Touro). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 3 de mayo de 2026. Tanatorio San Lorenzo