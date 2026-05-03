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Diario de Ferrol

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José Díaz Bouza

(Pepe de Carballeira) 

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois (Ferrol). Funerales: Mañana lunes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Marina. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 3 de mayo de 2026. www.albia.es