Diario de Ferrol

Josefina Díaz Porta

(Viuda de Don Juan José Meizoso Delgado) 

Falleció en Ferrol, el 1 de mayo, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy sábado, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el próximo lunes, día 4, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (capilla de la universidad). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1- Ferrol.

Ferrol, 2 de mayo de 2026. Tanatorio San Lorenzo