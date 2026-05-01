Rosa María Carral Casteleiro

(Rosi)

Falleció, a los 55 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana sábado, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Mañana, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 1 de mayo de 2026 www.albia.es