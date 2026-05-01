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Diario de Ferrol

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Martín Castedo Valcárcel

Falleció en Ferrol, el 30 de abril de 2026, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a la una y media de la tarde. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis y cuarto de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará el domingo, día 3, a las once menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 1 de mayo de 2026 Tanatorio San Lorenzo