Manuela López Fernández

(Lola de Andrade)

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Mateo de Trasancos. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

San Mateo, 1 de mayo de 2026 www.albia.es