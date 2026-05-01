Manuel Blanco Pita

(Conocido por Lolo de Blanco)

Falleció en Sequeiro, a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa María Josefa Díaz Freire; hijos Lolo y Carlos Blanco Díaz; hijas políticas; Yoli y Sabela; nieto Borja; nieta política Diana; hermanos: Meditos, Pepe y Andrés; hermanos políticos, ahijado, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar hoy viernes, día 1, en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 1 de mayo de 2026 Seguros Santa Lucía Velatorio - Funeraria Valdoviño