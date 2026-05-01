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Diario de Ferrol

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José Santalla Iglesias

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial del Cadaval. Funeral: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 1 de mayo de 2026 www.albia.es