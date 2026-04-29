María del Carmen Vilela Dopico

(Viuda de Gerardo Gómez Balseiro)

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Eulalia de Valdoviño. Funeral: A continuación, en dicha parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Valdoviño, 29 de abril de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es