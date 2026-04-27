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Diario de Ferrol

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Ramón Espelt Massana

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Comunica que los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois- Ferrol. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 27 de abril de 2026. www.albia.es