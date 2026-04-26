Andrés Francisco Rañal Graña

(Viudo de Doña María Luisa Rodríguez Rodríguez)

Falleció en Ferrol, el 24 de abril, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy domingo, a la una y media de la tarde. Sepelio lunes, día 27, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7.

Ferrol, 26 de abril de 2026 Tanatorio San Lorenzo