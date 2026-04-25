María Dolores Jiménez Vez

(Maruxa)

Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Comunica que los restos mortales serán incinerados hoy sábado a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. Nota: No se admiten flores.

Ferrol, 25 de abril de 2026. www.albia.es