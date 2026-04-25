María del Carmen Puentes Anca

(Maruja, viuda de Don Federico Millarengo Hermida)

Falleció en Ferrol, el 24 de abril de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Anca. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pedro de Anca. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Ferrol, 25 de abril de 2026. Tanatorio San Lorenzo