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Diario de Ferrol

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María del Carmen Puentes Anca

(Maruja, viuda de Don Federico Millarengo Hermida) 

Falleció en Ferrol, el 24 de abril de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Anca. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pedro de Anca. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Ferrol, 25 de abril de 2026. Tanatorio San Lorenzo