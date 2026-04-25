Ángela María Bouza García
(Geluca a Rifona) (Viuda de Don Juan Arzúa Núñez)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es
S. Martín do Porto (Cabanas), 25 de abril de 2026. S.F. Vilar do Colo