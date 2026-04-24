María Purificación Ramil Ramil

(Viuda de Don Manuel Saavedra González)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy viernes a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Sto. Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 24 de abril de 2026 www.albia.es