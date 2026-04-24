María Hortensia Mouriz Manteiga

(Tensi)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las SEIS de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santa Eulalia de Limodre. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Limodre (Fene), 24 de abril de 2026 S.F. Vilar do Colo