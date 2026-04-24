Antonia Iglesias Casas

(Tucha)

Falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Funerales: Hoy a viernes a las seis y media de la tarde en la capilla de San Antonio do Corveiro Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 24 de abril de 2026 www.albia.es