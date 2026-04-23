María Jesús Sacristán García

(Chus)

Falleció en Ferrol, el 22 de abril de 2026, a los 71 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (capilla de la universidad). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.

Ferrol, 23 de abril de 2026 Tanatorio San Lorenzo