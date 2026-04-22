Luz Divina Caínzos García

(Viuda de Don Juan Varela Vázquez)

Falleció, a los 106 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales fueron incinerados en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 22 de abril de 2026. www.albia.es