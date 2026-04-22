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Diario de Ferrol

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Josefa Freire Serantes

(Viuda de Don Modesto del Río Martínez) 

Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Con el cariño de sus cuidadores y el agradecimiento hacia el personal y dirección de la Residencia Resanes de Perlío (Fene). Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Cobas. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 22 de abril de 2026. www.albia.es