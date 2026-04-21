Francisco Javier Piñeiro Fernández

(Garrincha) (Viudo de Doña María Manuela Pena Eiris “Manoli”)

Falleció, a los 65 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Funeral: Hoy martes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Fene, 21 de abril de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es