Francisco Javier Piñeiro Fernández
(Garrincha) (Viudo de Doña María Manuela Pena Eiris “Manoli”)
Falleció, a los 65 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Funeral: Hoy martes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Fene, 21 de abril de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es