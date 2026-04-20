Manuela Vizoso López

Falleció el día 19 de abril, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio: San Salvador de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 20 de abril de 2026 www.albia.es