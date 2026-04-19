Laura Luaces Aneiros

(Viuda de Emilio González Quintia)

Falleció el día 18 de abril, a los 90 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy domingo a las tres y media de la tarde. Sepelio: lunes día 20, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

La Gándara (Narón), 19 de abril de 2026 www.albia.es