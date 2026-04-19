Laura Luaces Aneiros
(Viuda de Emilio González Quintia)
Falleció el día 18 de abril, a los 90 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy domingo a las tres y media de la tarde. Sepelio: lunes día 20, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
La Gándara (Narón), 19 de abril de 2026 www.albia.es