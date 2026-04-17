Emilia Rocha Charo

(Milita)

Falleció a los 95 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Maniños a las cinco menos cuarto donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 17 de abril de 2026 www.albia.es