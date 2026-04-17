Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Emilia Rocha Charo

(Milita) 

Falleció a los 95 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Maniños a las cinco menos cuarto donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 17 de abril de 2026 www.albia.es