José Fonticoba Bellón

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves, a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en la Iglesia parroquial de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Castro (Narón), 16 de abril de 2026. www.albia.es