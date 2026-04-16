Antonia Piñeiro Pérez
(Viuda de Don Andrés Calvo)
Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Neda. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferrol, 16 de abril de 2026.