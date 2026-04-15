Ildefonsa Fernández Rodríguez
(Sita) (Viuda de Don Alfredo García)
Falleció el 14 de abril, a los 101 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración a la virgen del Carmen. Cremación hoy miércoles, a las seis y media. Sepelio de exequias mañana jueves, a las doce del mediodía, en el cementerio parroquial de Barallobre. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).
Barallobre (Fene), 15 de abril de 2026. Tanatorio San Lorenzo