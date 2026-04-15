Evangelina Barros Soto
(Propietaria del grupo La Nueva y Valencia)
Falleció, el 14 de abril, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).
Neda, 15 de abril de 2026. Tanatorio San Lorenzo