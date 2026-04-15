Andrea Rosario García Pita

(Charo) (Viuda de Don Ubaldo Dopico)

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Jubia (Narón), 15 de abril de 2026. www.albia.es