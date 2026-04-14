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Diario de Ferrol

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Josefa María Pena Guerreiro

(Fina)

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Los restos mortales serán incinerados hoy a las doce y media de la mañana. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Fene, 14 de abril de 2026 www.albia.es