Josefa María Pena Guerreiro
(Fina)
Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Los restos mortales serán incinerados hoy a las doce y media de la mañana. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.
Fene, 14 de abril de 2026 www.albia.es