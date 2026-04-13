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Diario de Ferrol

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María Allegue Fernández

(Maruja - Viuda de Don Manuel Rodríguez Gato)

 Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. Mariña de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3. www.albia.es Tel. 981 330 427

Sillobre-Fene, 13 de abril de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es