José Luis Fernández Fernández

Falleció, a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las tres y media de la tarde en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana martes con salida a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Mañana martes a las siete y media de la tarde en la iglesia de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº2. www.albia.es Teléfono: 981 330 427.

Ferrol, 13 de abril de 2026. www.albia.es