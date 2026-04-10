María Pilar Charlón Casal

(Viuda de Don José Manuel Gesto Fernández)

Falleció el 8 de abril, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, en el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funeral: A continuación, iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Narón, 10 de abril de 2026. Tanatorio San Lorenzo