María José Rosario García Blanco
(Viuda de Don Marcelino Armendariz de la Fuente)
Falleció el día 9 de abril de 2026, a los 68 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Ferrol, 10 de abril de 2026 www.albia.es