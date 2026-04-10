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Diario de Ferrol

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María José Rosario García Blanco

(Viuda de Don Marcelino Armendariz de la Fuente)

Falleció el día 9 de abril de 2026, a los 68 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 10 de abril de 2026 www.albia.es